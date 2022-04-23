Москва, , 14:58 — REGNUM В данный момент делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получен Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме, и она направляется в аэропорт Бен-Гурион, откуда огонь будет направлен самолетом в Россию. Об этом 23 апреля сообщили в ФАП, передает РИА Новости.

Привезли благодатный огонь Алексей Колчин © ИА REGNUM

При этом фонд традиционно специальным рейсом доставит Благодатный огонь из Иерусалима к торжественному патриаршему богослужению в Москву. Самолет прибудет в аэропорт «Внуково-3» и оттуда лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять ближайших храмов Московской области, и там все желающие смогут на протяжении Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздник Пасхи Христовой произошло сошествие Благодатного огня.