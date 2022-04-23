Слюдянка, Иркутская область, 23 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Слюдянки. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, убийстве и умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.

Mchs.gov.ru Пожар

Ночью 4 декабря 2021 г. в частном доме, расположенном в мкр. Красный Ключ в г. Байкальске, компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. В ходе застолья у одного из мужчин возникла личная неприязнь к окружающим. Тогда он вышел из дома, подпёр входную дверь, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

В результате преступных действий мужчины четверо граждан, находившихся в доме, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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