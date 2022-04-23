Сеул, 23 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Бюджет Южной Кореи на национальные космические проекты в 2022 году повышен на 19% в сравнении с уровнем 2021 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Kari.re.kr KSLV-II

Южнокорейское правительство выделило в текущем году на космические проекты $619 млн, что на 15% больше первоначально предлагавшегося бюджета. Почти 29% от этой суммы будет потрачена на разработку ракеты-носителя KSLV-2.

Эта ракета является преемницей двухступенчатой KSLV-1, в разработке которой помогали российские специалисты. Первая ступень этого носителя оснащалась российскими двигателями РД-191.

KSLV-2 создаётся южнокорейскими специалистам на базе собственных разработок. Первый испытательный запуск этой ракеты состоялся в октябре 2021 года. Из-за сбоя в работе двигателя третьей ступени полезная нагрузка не достигла целевой орбиты.

Ещё одним пунктом бюджета стала работа над национальной навигационной группировкой, формирование которой должно начаться в 2027 году. Оставшаяся часть бюджета будет направлена на финансирование запуска уже готовых спутников и разработку новой архитектуры космических аппаратов.