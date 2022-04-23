Новосибирск, 23 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В регионах Сибирского федерального округа, по прогнозам специалистов, в 2022 году планируется собрать около 17 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента России в Сибири.

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Уточняется, что на данный момент обеспеченность семенами в среднем по округу составляет более 100% от потребности.

По словам полномочного представителя Анатолия Серышева, основная задача для аграриев – провести посевную кампанию качественно и своевременно.