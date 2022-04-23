Иерусалим, 23 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздник Пасхи Христовой произошло сошествие Благодатного огня. Трансляцию из храма 23 апреля ведет ряд российских телеканалов.

Benoit Soubeyran Благодатный огонь

Сход Благодатного огня происходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами мира плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

При этом Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова и считается среди христиан святыней. Тайна чуда схождения Благодатного огня так и не раскрыта до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение по улице Освобождения труда в Воронеже будет перекрыто в ночь с 23 на 24 апреля.