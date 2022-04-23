Чита, 23 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Забайкалье по состоянию на 22 апреля от COVID-19 привиты первым компонентом 699 012 человек, из них завершили вакцинацию – 647 823. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

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Повторно привиты 204 392. Также первый компонент вакцины получили 1013 детей, из них завершили вакцинацию – 834.

Медики отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация – главная защита от тяжелого течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 23 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 812 (+55 за минувшие сутки).

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