Острогожск, Воронежская область, , 14:42 — REGNUM Двое детей получили травмы в автоаварии в Острогожском районе Воронежской области 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 16:10 на 106 километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, жительница Острогожска, нарушила правила дорожного движения и столкнулась на перекрёстке с Fiat, который управлял житель Новоусманского района. В результате аварии травмы получили трое пассажиров второго автомобиля, в том числе семилетний мальчик и девочка 13 лет.

Полиция начала проверку по факту аварии, обстоятельства и причины устанавливаются.