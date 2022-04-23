Чита, 23 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Забайкалье прокуратура по итогам проверки восстановила права многодетной семьи из Шелопугинского района на получение ежемесячной денежной выплаты на двоих малолетних детей 4 и 6 лет, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Infanti.com.br Детское пособие

Установлено, что в марте 2022 г. женщина обратилась в орган социальной защиты с заявлением о получении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Оставляя без удовлетворения заявление женщины, уполномоченный орган необоснованно указал на наличие в собственности многодетной семьи двух транспортных средств, что в силу закона не является основанием для отказа в назначении пособия.

Прокуратура внесла в Краевой центра социальной защиты населения Забайкальского края представление и потребовала устранить нарушения законодательства о государственной поддержке семьям, имеющим детей. После вмешательства прокуратуры орган социальной защиты назначил женщине ежемесячную денежную выплату на детей, начислив пособие с момента обращения, то есть, с марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 гола президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Читайте также: https://regnum.ru/news/polit/3551360.html