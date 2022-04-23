Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Киев призвал уменьшить использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) китайской компании DJI и начал пользоваться разработками компаний-стартапов из США. Об этом 23 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.

Беспилотники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Американские производители дронов видят возможности на фоне того, что использование дронов китайской компании DJI вызывает опасения по поводу безопасности», — говорится в материале издания (цитата по ИноСМИ).

Отмечается, что киевские чиновники ранее назвали беспилотники китайской компании SZ DJI Technology Co., которая является самым крупным в мире производителем коммерческих БПЛА, угрозой для безопасности украинских военнослужащих и мирных жителей.

На фоне этого американские компании-стартапы стремятся спешат заполнить пробел в поставках своих дронов киевскому режиму. Так, стартап из США BRINC передал с марта Киеву безвозмездно 10 БПЛА и продал еще около 50 единиц.

При этом указывается, что киевские чиновники обвинили компанию DJI в том, что она помогает России в проведении специальной военной операции и вмешивается в работу украинских дронов. В свою очередь представитель компании Адам Лисберг опроверг эти заявления указал, что DJI не разрешает продажу своих беспилотников в военных целях и их использование в боевых действиях недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инструкторы из стран НАТО давно занимаются подготовкой украинских боевиков — в этом нет секрета.