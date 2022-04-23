Вашингтон, 23 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Киев призвал уменьшить использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) китайской компании DJI и начал пользоваться разработками компаний-стартапов из США. Об этом 23 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

«Американские производители дронов видят возможности на фоне того, что использование дронов китайской компании DJI вызывает опасения по поводу безопасности», — говорится в материале издания (цитата по ИноСМИ).

Отмечается, что киевские чиновники ранее назвали беспилотники китайской компании SZ DJI Technology Co., которая является самым крупным в мире производителем коммерческих БПЛА, угрозой для безопасности украинских военнослужащих и мирных жителей.

На фоне этого американские компании-стартапы стремятся спешат заполнить пробел в поставках своих дронов киевскому режиму. Так, стартап из США BRINC передал с марта Киеву безвозмездно 10 БПЛА и продал еще около 50 единиц.

При этом указывается, что киевские чиновники обвинили компанию DJI в том, что она помогает России в проведении специальной военной операции и вмешивается в работу украинских дронов. В свою очередь представитель компании Адам Лисберг опроверг эти заявления указал, что DJI не разрешает продажу своих беспилотников в военных целях и их использование в боевых действиях недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инструкторы из стран НАТО давно занимаются подготовкой украинских боевиков — в этом нет секрета.