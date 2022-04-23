Москва, 23 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Инструкторы из стран НАТО давно занимаются подготовкой украинских боевиков — в этом нет секрета. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Ничего тайного в этом нет давно. Польские, канадские, американские, британские, прочие инструкторы давно пасут неонацистских боевиков. Никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», — отметила она.

Так Захарова прокомментировала заявление экс-командующего войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который обвинил премьера Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как тот рассказал, что британские и польские инструкторы обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО.