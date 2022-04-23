Воронеж, 23 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Движение по улице Освобождения труда в Воронеже будет перекрыто в ночь с 23 на 24 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Как уточняется, движение автотранспорта будет закрыто с 22:00 23 апреля до 05:00 24 апреля. Решение связано с пасхальными мероприятиями.

Отметим, что 24 апреля в Воронеже будут работать специальные маршруты к городским кладбищам. Для воронежцев, которые воспользуются личным транспортом, у кладбищ организуют парковку.