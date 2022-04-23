Новотроицк, Оренбургская область, 23 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Прокурор Новотроицка Оренбургской области Андрей Волков начал проверку по факту ЧП на заводе «Нсплав». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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В ходе проверки предстоит выяснить причины произошедшего и оценить исполнение соответствующими лицами требований законодательства об охране труда. По итогам проверки надзорный орган примет соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе произошёл хлопок в одном из цехов. Пострадавших и погибших нет.