Чита, , 14:30 — REGNUM В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в сумме более 8 млн рублей, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Зарплата Peggy Marco

Установлено, что у администрации муниципального района «Нерчинско-Заводский район» возникла задолженность по выплате заработной платы 136 работникам муниципальных учреждений на сумму более 8 млн рублей.

Прокуратура района внесла в адрес главы Нерчинско-Заводского муниципального района представление и потребовала устранить нарушения трудовых прав работников.

По результатам рассмотрения представления задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Кроме того, по постановлению прокурора глава района привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства») с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье на 1 февраля 2021 года был отмечен рост долгов по зарплате: тогда суммарная задолженность по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 15 617 тыс. рублей.

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