Ишим, Тюменская область, 23 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Тюменской области житель Ишима осуждён за приобретение и хранение контрафактного алкоголя и спирта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

Установлено, что 55-летний гражданин незаконно приобрёл в целях последующего сбыта более 3,6 тысяч немаркированных бутылок водки и коньяка, а также 98 канистр со спиртосодержащей жидкостью объёмом 10 литров на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. В январе 2021 года контрафактная продукция была изъята правоохранителями.

Суд признал его виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции») и назначил подсудимому штраф в размере 600 тыс. рублей в доход государства. Алкоголь по решению суда уничтожен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2021 году зарегистрировано более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. В первые дни января 2022 года в Тюмени девять человек погибли после употребления метилового спирта.