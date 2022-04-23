Луганск, , 14:29 — REGNUM Первомайск обстрелян со стороны ВСУ из БМ-21 «Град». Об этом 23 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.00 с направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением РСЗО БМ-21 Град (20 снарядов)», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия.

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