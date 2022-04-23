Новосибирск, 23 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Новосибирске контроль вывоза твёрдых коммунальных отходов сопровождается обязательной фотофиксацией. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

Rostov-gorod.ru Вывоз мусора

«Сотрудники проектной дирекции МинЖКХиЭ продолжают выездные мероприятия по адресному контролю качества вывоза мусора в городе с обязательной фотофиксацией выполненных работ и состояния площадок накопления ТКО», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что по оценке специалистов, ситуация с вывозом мусора нормализуется до конца этих выходных.