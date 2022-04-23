Воронеж, 23 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Первомайская демонстрация в Воронеже не состоится, об этом сообщается в телеграм-канале администрации Воронежа.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Воронеже

«Такое решение приняли инициаторы акции – Воронежское областное объединение организаций профсоюзов на основании согласованной позиции с администрацией Воронежа», — говорится в сообщении.

Как напоминает ИА REGNUM, первомайские демонстрации из-за пандемии не проводились в 2020 и в 2021 годах. Вместе с тем, очное масштабное празднование Дня Победы в Воронеже планируется — должен состояться военный парад, в очном формате намерены провести традиционное шествие «Бессмертного полка».