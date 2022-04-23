Донецк, , 14:22 — REGNUM ВСУ обстреляли Яковлевку из «Градов». Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 6 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

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