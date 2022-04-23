Париж, , 14:22 — REGNUM Греческий кинорежиссёр Ровирос Мантулис умер в Париже в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Greek City Times.

Скорбь

Кинорежиссёр скончался от последствий новой коронавирусной инфекции.

Ровирос Мантулис родился в городе Комотини в 1929 году. В годы Второй мировой войны участвовал в Движении Сопротивления, боровшемся с оккупацией Греции нацистской Германией и её союзниками.

В 1958 году Мантулис снял свой первый документальный фильм, в том же году поставил пьесу Уильяма Сарояна «В горах моё сердце». Документальные фильмы Мантулиса часто получали награды Международного кинофестиваля в Салониках.

После военного переворота в Греции в 1967 году Мантулис эмигрировал в Швейцарию, позже работал во Франции. Он снял много документальных фильмов для французского телевидения. Режиссёр вернулся в Грецию после падения хунты в 1974 году.