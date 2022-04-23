Луганск, 23 апреля 2022, 14:21 — REGNUM Мемориал воинам Красной армии, павшим в годы Великой Отечественной войны, помогли благоустроить в одном из освобожденных от киевских боевиков сел Луганской Народной Республики (ЛНР) военные Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 23 апреля сообщает Минобороны России.

Бойцы Красной Армии
Бойцы Красной Армии
Цитата из к/ф «Сталинградская битва». Реж. Владимир Петров. 1949. СССР

Отмечается, что с такой просьбой к российским военным обратились мирные жители, на что военнослужащие ВС РФ сразу откликнулись и привезли краску, кисти, а также газовое оборудование, чтобы вновь зажечь потушенный ранее Вечный огонь.

«Это память о наших предках, которые воевали за нас. Я считаю это нужным всем местным жителям. В течении часа мы собрались и приехали. У нас в части все были только за», — отметил командир взвода Максим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Запорожской области со здания городской администрации города Днепрорудное, которые ранее был освобожден Вооруженными силами (ВС) РФ от киевских боевиков, был спилен украинский трезубец с флагштока здания и остался только государственный флаг России.