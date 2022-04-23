Луганск, 23 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Мемориал воинам Красной армии, павшим в годы Великой Отечественной войны, помогли благоустроить в одном из освобожденных от киевских боевиков сел Луганской Народной Республики (ЛНР) военные Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 23 апреля сообщает Минобороны России.

Цитата из к/ф «Сталинградская битва». Реж. Владимир Петров. 1949. СССР Бойцы Красной Армии

Отмечается, что с такой просьбой к российским военным обратились мирные жители, на что военнослужащие ВС РФ сразу откликнулись и привезли краску, кисти, а также газовое оборудование, чтобы вновь зажечь потушенный ранее Вечный огонь.

«Это память о наших предках, которые воевали за нас. Я считаю это нужным всем местным жителям. В течении часа мы собрались и приехали. У нас в части все были только за», — отметил командир взвода Максим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Запорожской области со здания городской администрации города Днепрорудное, которые ранее был освобожден Вооруженными силами (ВС) РФ от киевских боевиков, был спилен украинский трезубец с флагштока здания и остался только государственный флаг России.