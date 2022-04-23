Лондон, , 14:20 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» и начнется в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Габриэл, Седрик Суареш, Нуну Тавареш, Мохаммед эль-Ненни, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Эдуард Нкетиа.

Главный тренер: Микель Артета.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэл Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Неманья Матич, Скотт Мактоминай, Энтони Эланга, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

Главный тренер: Ральф Рангник.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Эдвард Смарт | Даниэль Робатан | Давид Кут | Джарред Джиллетт.