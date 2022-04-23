Чита, , 14:20 — REGNUM Забайкалье вынесен приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество при поставке медицинских халатов в больницу. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Белые халаты Foma.ru

Суд установил, что индивидуальный предприниматель в июне 2020 г. заключил с государственным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» Забайкальского края государственный контракт на поставку 31 тыс. медицинских халатов на сумму более 3 млн рублей.

Решив обманным путем похитить бюджетные средства, он заказал на фабрике в г. Туапсе партию обычных халатов, не обладающих защитными свойствами, снабдив их поддельными этикетками. В целях исполнения государственного контракта он привез халаты в г. Читу, однако получить бюджетные средства не смог, так как сотрудники больницы при приемке товара выявили его несоответствие требованиям безопасности.

В дальнейшем государственный контракт с предпринимателем расторгнут, он включен в реестр недобросовестных поставщиков. Халаты надлежащего качества поставлены в медицинское учреждение другим исполнителем.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

Обман обвиняемого был выявлен работниками больницы при приемке халатов.