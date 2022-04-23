Воронеж, 23 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Реальным сроком заменил условное наказание капитану запаса Дмитрию П., признанному ранее виновным в превышении должностных полномочий по делу о гибели рядового Степана Ц., Второй западный окружной военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее суд признал Д. Виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно. Апелляционная инстанция приговор изменила — Д. признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде шести лет с реальным отбыванием срока, сообщил ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти солдата на военном полигоне в Воронежской области стало известно 14 февраля 2019 года. Изначально родным погибшего в качестве причины смерти сына назвали остановку сердца. 15 февраля следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Однако позже стало известно, что гибель солдата расследуется в рамках уголовного дела по статье о превышении служебных полномочий. Суд в ходе первого рассмотрения дела не усмотрел связи между действиями офицера и самоубийством срочника.