Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи – Дмитрий Ермаков и Дмитрий Жвакин.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Андрей Егорычев, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Лео Гогличидзе, Рафал Аугустыняк, Юрий Железнов, Даниэль Мишкич, Вячеслав Подберезкин, Олег Шатов, Эрик Бикфалви.

«Уфа»: Александр Беленов, Константин Плиев, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Боян Йокич, Руслан Фищенко, Дмитрий Кабутов, Владислав Камилов, Дилан Ортис, Филип Мрзляк, Гамид Агаларов.

В последний раз «Уфа» и «Урал» играли между собой 3 октября 2021 года в матче 10-го тура РПЛ. Тот матч завершился минимальной победой клуба из Свердловской области со счетом 1:0.