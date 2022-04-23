Запорожье, Украина, , 14:12 — REGNUM В Запорожской области со здания городской администрации города Днепрорудное, которые ранее был освобожден Вооруженными силами (ВС) РФ от киевских боевиков, был спилен украинский трезубец с флагштока здания, где остался только государственный флаг России. Об этом 23 апреля сообщил один из сотрудников администрации, который принимал участие в работах по снятию украинского символа.

Флаг России

«В военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский символ плохо сочетаются, и решили избавить от последнего. Вот так проходит денацификация Днепрорудного», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что со стен одной из жилых многоэтажек были убраны плакаты с военными ВСУ, которые погибли в т. н. «антитеррористической операции – АТО» в Донбассе (так в Киеве называют агрессию ВСУ против мирных жителей названного региона –ред.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловская область отправила в Донбасс десять тонн яровой пшеницы.