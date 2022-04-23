Барнаул, , 14:11 — REGNUM Учитывая значимость ценовой ситуации для сохранения социальной стабильности органами власти Алтайского края осуществляется оперативный мониторинг за ценами на продукты питания, результаты которого направляются в контрольно-надзорные ведомства для реализации мероприятий в области ценообразования в рамках действующего законодательства, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Продукты питания

Также с целью расширения доступа населения края к продукции фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий в крае на регулярной основе организовано проведение социальных акций, ярмарок выходного дня.

В первом квартале 2022 года в Алтайском крае проведено 459 ярмарочных мероприятий. Всего до конца года планируется организация более 2 тыс. ярмарочных мероприятий. Помимо этого запланировано проведение краевой ярмарки малых производств с участием местных производители пищевой продукции и товаров легкой промышленности.

Торговые сети также включаются в социальные программы и акции, направленные на обеспечение доступности товаров для населения: предоставление скидок пенсионерам и отдельным категориям граждан. На сегодня социальные программы реализуются в 680 торговых объектах края. Крупные федеральные торговые сети добровольно ограничили торговые наценки (до 5%) на отдельные товарные позиции из четырех категорий социально значимых товаров – молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что инфляция в Алтайском крае достигла максимальных значений за последние несколько лет, уровень потребительских цен на продукты питания остается одним из самых низких среди российских регионов.

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