Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Ситуация по своевременному вывозу твёрдых бытовых отходов в Новосибирске находится на контроле. Об этом сообщила прокуратура региона.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что компания «ЭкоТранс-Н» принимает меры к своевременному выполнению функций по вывозу ТКО с территорий Заельцовского, Октябрьского и Дзержинского районов города, отметили в ведомстве.

«Ситуация по своевременному вывозу отходов ООО «ЭкоТранс-Н» взята в прокуратуре на контроль», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что в указанные районы на субботник были выведены 170 сотрудников регионального оператора «Экология Новосибирск».