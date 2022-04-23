Из Свердловской области в Донбасс отправили 10 тонн пшеницы
Екатеринбург, 23 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Свердловская область отправила в Донбасс десять тонн яровой пшеницы. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Пшеница
Речь идёт о сорте «Екатерина». Он подходит для выращивания и на Урале, и на юге.
Отправкой пшеницы занимались областное отделение «Российского союза спасателей» и добровольческие организации. Всего из единого пункта сбора помощи в Донбасс отправили уже более 100 тонн разных грузов.