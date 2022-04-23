Цхинвал, , 14:00 — REGNUM Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Осетии о проведении второго тура выборов президента республики 28 апреля отменил южноосетинский Верховный суд (ВС). Об этом 23 апреля сообщили в ВС Южной Осетии.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Зарины Тедеевой.

При этом ранее Верховный суд Южной Осетии получил от трех граждан республики исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов в четверг, 28 апреля, незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Южной Осетии временно открылись пропускные пункты на границе с Грузией «Раздахан», «Синагур» и «Переу».