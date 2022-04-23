Сочи, Краснодарский край, 23 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Три литера жилого комплекса, сроки сдачи которого были ранее нарушены, достроили в Сочи Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Долгострой

Три дома ООО «Мацестареалстрой» по ул. Измайловской ввели в эксплуатацию, ключи от долгожданных квартир получат 750 владельцев.

Как уточняется, ранее жилой комплекс включили в единый реестр проблемных объектов из-за нарушения срока передачи квартир.

Всего в 2022 году на территории края планируется сдать 85 проблемных долгостроев, а полностью решить проблемы обманутых дольщиков в регионе обещают до конца 2023 года.