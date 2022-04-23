23 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:05 — REGNUM Директор по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Алтун выступил на открытии конференции «События 1915 года с точки зрения международного права и истории». Напомнив, что прошедшее столетие стало временем, в котором мир политически, экономически и технологически изменил свою оболочку, в течение которого переживались масштабные переломные моменты, Алтун отметил, что «эта трансформация, изменив границы и формы правления во всем мире, также причинила большую боль человечеству». По сообщению информационного агентства Bianet, директор по связям с общественностью Фахреттин Алтун отметил:

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решения, принятые парламентами многих стран против Турции, являются недействительными».

Алтун заявил следующее:

«В 1915 году Османским государством был принят закон об отправке и поселениях в целях предотвращения жестокости, достигшей невыносимых масштабов. Армянское население в регионах, где усилились нападения этих банд, было временно переселено в южные районы с обеспечением безопасности для жизни и имущества в пределах османских границ, но никогда не депортировалось. Такого явления, как геноцид, совершенно точно не было».

Однако такой подход директора по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттина Алтуна стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Фахреттин Алтун на открытии конференции «События 1915 года с точки зрения международного права и истории» iletisim. gov. tr

Газета BirGün Gazetesi следующим образом осветила данные заявления:

@BirGun_Gazetesi: «Фахреттин Алтун на конференции «События 1915 года» заявил: «Армянское население было переселено в южные районы с обеспечением безопасности для жизни и имущества. Такого явления, как геноцид, совершенно точно не было».

Пользователь по имени Зеки М. публикует следующий ответ на это сообщение:

@Zeki_M2010: «Погибло по меньшей мере 800 000 человек, их имущество было уничтожено, мужчины исчезли, женщины и дети были сосланы в засушливые земли Сирии. Если это не геноцид, то что».

Пользователь с ником Adnen Kurt задается следующим вопросом:

@AdnenKurt: «Общая численность армянского населения в то время составляла около 1 200 000 человек. За тот же период в регионе погибло 380 000 армян и 620 000 мусульман из-за войны, эпидемий, голода и изгнания. Что это за геноцид такой, если потери тех, кто совершил геноцид, в два раза больше потерь тех, кто от него пострадал? В кабинете министров также есть армянский министр».

Пользователь с ником Falcon Mustafa публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:

@falcon291: «То есть вы заявляете, что все армяне прибыли в Сирию с обеспечением безопасности жизни и имущества… Вы уверены, что это было именно так? Кстати, южный регион — это сирийская пустыня… Примем к сведению природные условия».

На что пользователь Adnen Kurt отвечает:

@AdnenKurt: «Да, погибло очень много людей. Огромные потери среди населения были понесены из-за эпидемий, болезней, голода и нападений в качестве мести, совершенных черкесскими и курдскими группировками в ответ на резню Гнчака. По перечисленным причинам, кроме нападений из мести и нападений армянских банд, в тот же период в том же регионе погибло вдвое больше мусульман».

Геноцид армян. 1915 г

Ученый Яшар Кючюк публикует следующий комментарий, прилагая фото документов:

@YasarKu82 167 104: «Пусть Фахреттин Алтун расскажет о геноциде, который они совершили в наши дни. В отношении какого числа людей, включая меня, они творят несправедливость. Сотни тысяч людей лишены работы, крова, спокойствия. Сколько денег получили адвокаты, которые «защищали» людей из-за предвзятости судебной системы?»

Пользователь по имени Ихсан отвечает на этот комментарий следующим образом:

@insan66 347 063: «Тот, кто заявляет, что геноцида не было, либо глуп, либо ему промыли мозги. Не похоже, чтобы этому «уважаемому господину» промыли мозги».

Пользователь с ником Sevgi Zafer публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения.

@Sevgi_zzz: «Интересно, сколько зарплат ему заплатили, чтобы он сделал такое заявление?»

Пользователь с ником Boss намекает на употребление героина в рядах ПСР.

@ParisKomun_1871: «Ведь говорили же, не давайте ему столько травы, но никто не прислушался. После нее и не такое скажешь».

Халит Баран публикует следующий комментарий:

@BaranHalit: «Алтун категоричным образом отверг обвинения в так называемом геноциде армян. Алтун, заявив, что «такого явления, как геноцид, совершенно точно не было», никак не упомянул о недавних решениях ЕСПЧ по Турции, членом которого также является Турецкая Республика. Если бы он начал с этого момента, то и не было бы необходимости слишком углубляться в историю».