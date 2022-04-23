Сочи, Краснодарский край, 23 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильного тумана объявлено на территории Сочи на 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

По данным ведомствам, до конца суток на участке Магри – Веселое Сочи ожидается сильный туман на море.

«Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что при тумане из-за снижения видимости может возникнуть затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.