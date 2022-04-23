Барнаул, 23 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что инфляция в Алтайском крае достигла максимальных значений за последние несколько лет, уровень потребительских цен на продукты питания остается одним из самых низких среди российских регионов. Об этом известили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продукты на прилавке

Отмечается также, что среди регионов Сибирского федерального округа край стабильно входит в пятерку субъектов с минимальными ценами по 20 из 24 социально значимых продуктов питания. В регионе самые низкие средние розничные цены в Сибири на сахар-песок, яйца куриные, муку пшеничную, кур охлажденных и мороженых, крупу гречневую-ядрицу.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в который входят основные группы продовольствия, позволяет Алтайскому краю стабильно занимать второе место по наименьшему значению в рейтинге сибирских регионов (по итогам марта: в крае — 5834,79 руб., в СФО – 6052,95 руб., в РФ – 6013,27 руб.)», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года на Алтае зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибири: тогда инфляция с начала годасоставляла 102,2% (к декабрю 2021 года), что соответствует общероссийскому уровню (102,2%). Годовая инфляция (индекс потребительских цен на товары и услуги в оценке марта 2021 года к марту 2022 года) в регионе возросла до 18,3%, что является максимальным значением за последние несколько лет.

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