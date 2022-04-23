Москва, , 13:52 — REGNUM Ребёнок погиб, выпав из окна квартиры 6-го этажа на юге Москвы. Об этом 23 апреля сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления — «причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, утром мальчик 2018 г.р., оставшись без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку.

В результате мальчик упал из окна с высоты 6-го этажа, он скончался в машине скорой помощи.

Следователи устанавливают все причины произошедшего.