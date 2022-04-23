Москва, , 13:50 — REGNUM Распоряжение об обязательном увеличении нефтяниками продажи топлива на бирже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба российского правительства.

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Также отмечается, что такое решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса.

«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объёма производства. В отношении дизеля – с 7,5% до 8,5%», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что продажа нефтяниками части топлива на бирже позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам, что позволяет снизить риски монопольного ценообразования, так как у многих доминирующих участников топливного рынка имеется собственная сеть топливных заправок. Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента правительство РФ выделит российским авиакомпаниям 100 млрд рублей для компенсации расходов на полёты внутри страны.