Москва, , 13:49 — REGNUM Нынешние разногласия РФ с США и Европой возникли в результате того, что интересы безопасности РФ игнорировались в течение долгого времени. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Разногласия РФ с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности страны игнорировались. Западники шаг за шагом рушили механизмы контроля над вооружениями, созданные трудами целых поколений переговорщиков. Это яркий пример того, почему международная напряженность возросла до недопустимого уровня», — отметила она в интервью телеканалу RT.

Интересам всех отвечает возвращение к диалогу о рамках неделимой европейской безопасности и выработке правил мирного сосуществования на основе принципа уважения законных интересов всех государств, добавила она.