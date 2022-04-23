Москва, 23 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Специалисты научно-производственного объединения «Импульс» холдинга «Росэлектроника» провели испытания новых литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для использования в при сверхнизких и сверхвысоких температурах. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Dnn87 Литий

Разработанные российскими специалистами источники тока весят не более 150 грамм. Они способны выдержать более 2700 циклов зарядки и разряда.

Главной особенностью новых литий-ионных аккумуляторов стала способность к долговременной работе в температурном диапазоне от –50 °C до +50 °C. Такие аккумуляторы могут обеспечить автономную работу в приборах на Крайнем Севере или в Арктике. При оснащении радиационной защитой аккумуляторы можно использовать и для космических аппаратов.

Испытания аккумуляторов прошли на зарядно-разрядных стендах с использованием криокамеры. Специалисты проверили соответствие расчётных и реальных характеристик, включая ёмкость и количество циклов заряд-разряд.

Запуск серийного производства новых аккумуляторов должен начаться в 2022 году. Ожидается, что они окажутся востребованы в различных сферах промышленности, включая оборонную и авиационную, нефтегазовый сектор, телекоммуникации и медицину.