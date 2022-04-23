Токио, , 13:41 — REGNUM Круизное судно KAZU 1 («Кадзу ван»), на борту которого находится 26 человек, тонет около берегов северного японского острова Хоккайдо. Об этом 23 апреля сообщает телеканал NHK.

На месте кораблекрушения 34.mchs.gov.ru

Уточняется, что на борту «Кадзу ван» находятся 24 пассажира и в том числе – двое детей, его капитан и помощник.

Также указывается, что в данный момент все люди на борту судна надели спасательные жилеты и ожидают помощи от Управления безопасности на море Японии, направившего к местонахождению «Кадзу ван» патрульные суда и самолеты. При этом причины происшествия не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления теплохода «Миг» и несамоходного судна в Красноярском крае.