Новотроицк, Оренбургская область, 23 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области на промышленном предприятии произошёл хлопок. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото:https://56.mchs.gov.ru На месте аварии в Новотроицке

Авария произошёл в цехе завода «НСплав». В результате частично разрушились легкосбрасываемые конструкции. Горения не было. Стены здания повреждены частично на площади примерно 700 метров.

Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.