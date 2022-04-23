Москва, , 13:38 — REGNUM В столице на Тверском бульваре в дни фестиваля «Пасхальный дар» представлен спецпроект «Четвероногий друг». Об этом 23 апреля сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Домашний питомец

В рамках этого мероприятия эксперты 15 благотворительных фондов помощи животным познакомят гостей с особенностями поведения и воспитания домашних питомцев.

«Волонтеры помогут выбрать собаку или кошку, которые пока живут в приюте. Ну, а посетители, которые придут сюда со своими питомцами, смогут пройти полосу препятствий или записать своего любимца на экспресс-процедуры в груминг-салоне», — сказано в сообщении.

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