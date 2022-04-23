Барнаул, 23 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Годовая инфляция (индекс потребительских цен на товары и услуги в оценке марта 2021 года к марту 2022 года) в Алтайском крае возросла до 18,3%, что является максимальным значением за последние несколько лет, отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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Наибольший рост цен в марте зафиксирован на плодоовощную продукцию — лук репчатый, капусту белокочанную свежую, морковь, а также товары, по которым фиксировался повышенный спрос (в 3 — 4 раза относительно уровня аналогичного периода прошлых лет) - сахар-песок, соль поваренная пищевая.

Вместе с тем, поясняется, что для плодоовощной продукции удорожание в весенний период является традиционным.

«Кроме того, в этом году возникли дополнительные сложности вследствие введения рядом стран экономических санкций в отношении России, повлекшие изменение экономической конъюнктуры, нарушение логистических связей и системных поставок. Так, на фоне заканчивающихся объемов овощей, заложенных на хранение осенью, торговые сети вынуждены были закупать свежие овощи за пределами России с учетом актуального курса национальной валюты. Сложение этих факторов, а также ажиотажный спрос на некоторые товары и продукты привели к удорожанию не только овощей, а целого ряда продуктов», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края, который традиционно считается житницей России, в условиях введения антироссийских санкций оказались заложниками ситуации и вынуждены поднимать цены на свою продукцию: цена на муку и другие продукты растут каждую неделю, а помощь власти региона оказывают посредственную.

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