Шегарский район, Томская область, 23 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в совершении которого подозревают 23-летнего сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Томской области ДТП в Томской области

По данным следствия, в ночь на 23 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в свободное от службы время ехал на автомобиле ВАЗ. На улице Кирова в селе Мельниково Шегарского района он сбил двух 16-летних девушек, после чего скрылся. Потерпевшие в результате скончались на месте.

«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, областное управление МВД организовало служебную проверку, по результатам которой подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел. В район также направлена комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.