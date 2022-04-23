Москва, , 13:31 — REGNUM В период с 24 февраля по 20 апреля 2022 года количество русскоязычных авторов на американском видеохостинге YouTube уменьшилось на 21%. Это 23 апреля следует из обнародованных данных исследования Вrand Analytics.

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Уточняется, что исследование было проведено на основе усредненных значений, которые соответствуют линейному тренду, и сравнивались показатели на 24 февраля и 20 апреля. При этом активными авторами контента является пользователи, обнародовавшие в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения – падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с начала спецоперации – с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока несостоявшуюся блокировку», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что больше всего автором за это время потеряла китайская соцсеть TikTok, из которой ушло 87% российских авторов и стало на 93% меньше контента.

«Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковать на площадке TikTok, а также невозможности для блогеров заработка на платформе», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что на втором месте по числу ушедших авторов американская соцсеть Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая потеряла 56% активных российских авторов и 55% контента, что связано с блокировкой указанной соцсети и тем, что ее покинули рекламодатели.

При этом уточняется, что за этот же период российская соцсеть «ВКонтакте» на 22% увеличила число своих авторов и на 17% — контент. Также мессенджер Telegram добавил 24% авторов и 5% контента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля исполнитель Александр Малинин завёл аккаунт в социальной сети «Россграм».