Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Облачная, но тёплая погода установится в Петербурге 23 апреля и сохранится в последующие дни. По данным петербургского гидрометцентра, в субботу температура воздуха в дневные часы составит +10…+12 градусов. В этот день еще обойдется без осадков, но на следующие сутки придут дожди.

Погода Hans

В ночь на пасхальное воскресенье, 24 апреля, небо затянут облака, они сохранятся и днём, а во второй половине дня в Петербурге пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В понедельник, 25 апреля, в Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на следующей неделе в целом похолодает. «Одни дни будут теплее, другие прохладнее, но преобладающая температура воздуха днем в Санкт-Петербурге должна быть до +10 гр.», — отметил специалист.