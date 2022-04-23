Иваново, 23 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Подготовительные работы на площадке строительства Дворца водных видов спорта с олимпийским бассейном начались в Иванове, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области Дворец водных видов спорта

Местом строительства нового спорткомплекса выбрана площадка на левом берегу реку Уводь за Домом союза промышленников и предпринимателей. Сейчас здесь устанавливают ограждения, произведена очистка территории, начались земляные работы.

Как сообщили в пресс-службе, регион испытывает острую нехватку бассейнов для подготовки профессиональных спортсменов, поэтому новый объект имеет особое значение. Подающие надежды пловцы для продолжения тренировок и дальнейшего роста вынуждены уезжать в Москву и Санкт-Петербург.

Строительство Дворца водных видов спорта в Иванове позволит талантливым ивановским пловцам тренироваться дома. В Иванове готовы предоставлять площадку и для спортсменов из Владимира, Ярославля и Костромы.

По проекту, Дворец водных видом спорта будет двухэтажным площадью более 14,4 тысяч квадратных метров. Он объединит в себе сразу несколько функций — здесь можно будет проводить физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию и другим водным видам спорта для всех желающих, также он станет учебно-тренировочной базой для профессиональных спортсменов. В новом спорткомплексе планируют проводить крупные состязания. Для этого будет создан 50-метровый бассейн на 10 дорожек с трибунами для зрителей на 500 мест. Для спортсменов и тренеров предусмотрены также медицинский и массажный кабинеты, тренерские комнаты. Для работы представителей СМИ в спорткомплексе разместят конференц-зал с пресс-центром, комментаторскую кабинку и радиоузел. Также в нём разместятся тренировочный и детский бассейны, тренажерный и хореографический залы, зал «сухого» плавания, детскую игровую комнату, кафе на 90 мест.