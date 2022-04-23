Иркутск, , 13:24 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержали подозреваемого, который признался в совершении кражи майнингового оборудования. Ущерб от содеянного составил более 3,3 млн. руб.

Аппаратура для майнинга МВД РФ

На днях в полицию обратился 28-летний иркутянин и сообщил, что из арендуемого им помещения, расположенного на улице Свердлова, неизвестные похитили оборудование для майнинга в количестве 30 штук и скрылись.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 56-летний житель Шелеховского района, который дал признательные показания. Известно, что злоумышленник знал, что заявитель занимается майнингом, и где хранится оборудование. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года прокуратура Иркутской области обнаружила незаконные майнинговые фермы на ТЭЦ в Байкальске. К тому же они угрожали промышленной безопасности объекта.

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