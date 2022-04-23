Женева, Швейцария, 23 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Крупнейший и самый мощный в мире ускоритель частиц – Большой адронный коллайдер (БАК) – возобновил работу после трёхлетнего перерыва на техническое обслуживание и модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Home.cern Большой адронный коллайдер

Пучки протонов вновь начали циркулировать по 27-километровому кольцу коллайдера 22 апреля. Мощность установки будет постепенно наращиваться до лета 2022 года. После этого начнётся новый четырёхлетний цикл экспериментов и сборов физических данных, при котором будет достигнута рекордная энергия пучка 3,6 триллиона электронвольт.

Предыдущий цикл работы (Run 2) Большого адронного коллайдера прошёл с 2015 по 2018 год. После этого ускоритель был остановлен для модернизации и технического обслуживания. Задержка в работе БАК оказалась дольше планируемой из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.