Томск, 23 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Томской области ингредиенты для приготовления пасхального кулича за год подорожали на 21,1%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата в преддверии Пасхи.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Если в марте 2021 года кулич стоил 196,15 рубля, то в марте 2022-го — 237,57 рубля. На динамику повлияли резкий рост цен на сахар (+70,86% за год), сливочное масло (+27,39%), молоко (+27,22%) и маргарин (+22,35%).

«Творожная пасха за этот период подорожала на 11,3% и составила за март 2022 г. 560,51 рубля, за март 2021 г.– 503,70 рубля», — добавили в службе статистики.

Читайте также: Несколько тысяч куличей выпекли на военном хлебозаводе под Белгородом